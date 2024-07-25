رحيل الفنان الإماراتي ضاعن جمعة التميمي

المصدر: البيان

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توفي الفنان الإماراتي ضاعن جمعة التميمي، أحد رواد الفن في الإمارات، والذي أسهم في التأسيس لنهضة الدراما الإماراتية والخليجية.

وضاعن جمعة، ممثل إماراتي مواليد عام 1949، اسمه بالكامل ضاعن جمعة التميمي. بدأ مسيرته الفنية عام 1971، وقدم العديد من الأعمال الفنية في المسرح والتلفزيون، حيث ينتمي إلى الرعيل الأول، وهو أحد رواد الفن في الإمارات، الذي أسهم في نهضة الدراما الإماراتية والخليجية، من خلال جملة من الأعمال الفنية التي قدمها في المسرح، والتلفزيون، إلى جانب الفنانين سلطان الشاعر ومحمد الجناحي وجابر نغموش، وغيرهم من الفنانين. من أعماله الدرامية (قوم عنتر، الجيران، وظلال الماضي).