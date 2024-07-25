أغاني إنريكي إغليسياس تصدح في دبي 13 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

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تواصل دبي استقطاب أبرز الفنانين العالميين، ليقدموا على أرضها إبداعاتهم الغنائية، ليعيش جمهورها أجواء ترفيهية ممتعة حافلة بالموسيقى والألحان العذبة.

وتستضيف دبي نجم الغناء إنريكي إغليسياس ليحيي حفلاً يترقبه محبّوه في «كوكا كولا أرينا» 13 سبتمبر المقبل.

حيث سيؤدّي نجم الموسيقى الإسبانية أروع أغنياته، مثل Bailando وTonight وI Like It وغيرها الكثير من الأغاني التي منحته شهرةً عالمية واسعة، ونالت إعجاب محبيه.

وسيعيش الجمهور خلال هذا الحفل ليلة استثنائية مليئة بالأجواء الترفيهية والموسيقى الساحرة. يُعتبر إغليسياس أحد أبرز نجوم الغناء اللاتينيين والعالميين الأكثر انتشاراً، مع مبيع أكثر من 200 مليون أسطوانة له في جميع أنحاء العالم، كما تحضر أعماله الموسيقية المميّزة في جميع المناسبات.