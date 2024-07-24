راشد الماجد يطلق ألبومه الجديد

المصدر: دبي - البيان

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بعد طول انتظار، طرح الفنان راشد الماجد أول 4 أغانٍ من الألبوم الذي يحمل اسم «استحالة».

وجاءت أولى أغاني ألبوم راشد الماجد، الجديد «كما يلي»، وتبعتها «مدي بساطي» والتي اختار فيها الماجد كلمات الشاعر نزار قباني، وأغنية أحد «يدور لك خطأ»، و«استحالة» التي تحمل كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن.

ويتضمن ألبوم الفنان راشد الماجد، الجديد «استحالة» ما بين 11 أو 13 أغنية جميعها من ألحان الموسيقار د. طلال، وكتب كلمات أغاني الألبوم عدد من الشعراء البارزين، منهم: الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن في أكثر من أغنية، والأمير خالد الفيصل، وأحمد علوي وآخرون، حسب ما ذكرت الوكالات والمواقع الإخبارية.

2013

ويشار إلى أن آخر ألبومات راشد الماجد «مصيبة» الذي تم طرحه في 2013، وضم 15 أغنية، من بينها «قربي»، و«ماجاني نوم»، و«يقول راشد»، و«البايع»، و«تحسب إنك»، و«تذكرين»، و«زودتها»، وغيرها الكثير من الأغاني.