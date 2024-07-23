وفاة موسيقي بصعقة كهربائية أمام الجمهور

المصدر: (دبي - البيان)

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توفي موسيقي برازيلي، متأثراً بصعقة كهربائية، خلال حفل موسيقي، حين اقتربت منه إحدى المعجبات، التي تبيّن أنها «مبللة»، فأحدث التلامس صدمة كهربائية قاتلة.

وقعت الحادثة حين كان أيريس ساساكي (35 عاماً)، يحيي حفلاً في فندق بمدينة «سالينوبوليس»، السبت، ولم تتوصل تحقيقات الشرطة حتى الآن إلى سبب تبلل الفتاة، وفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية.

ونقلت الشرطة إفادات العديد من شهود العيان، الذين أكدوا أن المعجبة المبتلة لمست الموسيقي، وبعدها بثوانٍ تابع ساساكي العزف على جيتاره الكهربائي، ما تسبب بتعرضه للصعق، حسب موقع «24».

وشارك فندق «سولار» بياناً على إنستغرام، أكد فيه التعاون بشكل كامل مع التحقيقات في وفاة ساساكي. وألمحت المحامية ريتا ماتوس، إلى وفاته بسبب «جريمة مدبّرة»، مؤكدة أنها ستواصل جمع المعلومات، للتأكد من أنه ليس حادثاً عرضياً.