كارلا بروني في دبي 27 سبتمبر

المصدر: دبي ــ البيان

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تحيي النجمة كارلا بروني، المغنية وكاتبة الأغنيات الإيطالية - الفرنسية الشهيرة، حفلاً موسيقياً على مسرح «دبي أوبرا» في 27 سبتمبر المقبل. تتميز «بروني» بعذوبة صوتها وموسيقى أغنياتها الحالمة، وحقق ألبومها الأول شهرة عالمية واسعة، كما تصدر المراتب الأولى للأغنيات الفرنسية على مدار 34 أسبوعاً متتالياً. وستؤدي «بروني» خلال عرضها المرتقب مجموعة من أشهر أغنياتها، ليعيش الجمهور في دبي معها أمسية لا تنسى، حافلة بأجمل الكلمات وأروع النغمات، وأجواء فريدة عامرة بالمرح والترفيه.