وفاة الفنان أحمد فرحات أشهر طفل في تاريخ السينما المصرية

المصدر: البيان

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توفي اليوم (الأحد) الفنان المصري أحمد فرحات بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكان الفنان الراحل تعرض مؤخرا لجلطة في المخ، نتجت عن تعب شديد أصابه بشكل مفاجئ، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اكتشف إصابته بها.

واشتهر أحمد فرحات بأنه أشهر طفل في تاريخ السينما المصرية، حيث شارك في عدة أفلام خلال طفولته مع أبرز نجوم السينما المصرية بنهاية فترة الخمسينيات، منها فيلم «مجرم في إجازة» عام 1958 للمخرج صلاح أبوسيف، وفيلم «سلطان» بطولة الفنان فريد شوقي، فيلم «سر طاقية الإخفاء» عام 1959 مع الفنان الراحل عبدالمنعم إبراهيم، «إشاعة حب» عام 1960 بطولة الفنان الراحل عمر الشريف، وفيلم «إسماعيل يس في السجن»، و«معبودة الجماهير».

وتميز فرحات بموهبة استثنائية في التمثيل، حيث تمكن من تجسيد مختلف الأدوار ببراعة، مما جعله من أشهر نجوم السينما المصرية في تلك الفترة.