أنغام في دبي 27 سبتمبر

المصدر: دبي ــ البيان

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تحيي الفنانة أنغام حفلاً غنائياً 27 سبتمبر المقبل على مسرح «كوكا كولا أرينا» في دبي، حيث ستقدم مجموعة من أروع أغانيها القديمة والحديثة، التي نالت إعجاب وحماس الجماهير في العالم العربي، مثل «شبر ونص»، و«سيدي وصالك»، و«عمري معاك»، و«ياريتك فاهمني»، وغيرها الكثير من الأغاني.

وستأخذ الفنانة أنغام جمهور دبي في رحلة إلى عالم الطرب الأصيل، وستشعل حماسهم بأدائها الرائع وأغانيها الرنانة الشيقة.

وسيعيش جمهور دبي خلال الحفل ليلة ممتعة مليئة بسحر الموسيقى والألحان العذبة.

وسيستمتع الحضور بقضاء أمسية طربية مع صاحبة الصوت الأصيل التي تحمل لقب «صوت مصر»، وسيمضون خلال الحفل أمتع وأروع الأوقات برفقة نجمة الغناء التي تصدرت أعمالها قائمة أفضل الأغنيات العربية لأكثر من عقدين من الزمن.

تجدر الإشارة، إلى أن أنغام قد أحيت مؤخراً حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان موازين في المغرب، وقدمت خلاله عدداً من أغانيها الشهيرة، إضافة إلى مجموعة من أجمل أغنياتها الكلاسيكية والحديثة وتفاعل الجمهور مع أدائها الغنائي.