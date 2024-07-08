محاكمة أليك بالدوين تنطلق غداً

المصدر: لوس أنجليس ــ أ ف ب

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يُحاكم الممثل الأمريكي أليك بالدوين غداً بتهمة القتل غير العمد في حادثة إطلاق النار التي أدت إلى مقتل مديرة التصوير في فيلم «راست». ويُفترض أن تستمر المحاكمة نحو عشرة أيام أمام محكمة في سانتا في بولاية نيو مكسيكو جنوب غرب الولايات المتحدة، في قضية إطلاق نار يعود تاريخها إلى أكتوبر 2021 ويواجه فيها الممثل البالغ 66 سنة خطر السجن 18 شهراً.

وشهد تصوير فيلم «راست» داخل مزرعة بولاية نيومكسيكو الأمريكية، مأساة في 21 أكتوبر 2021، عندما شغّل بالدوين سلاحاً يُفترض أنه يحوي رصاصاً خلبياً، غير أن ذخيرة حية انطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز (42 عاماً) وإصابة المخرج جويل سوزا. وبالدوين متهم بالتصرف بطريقة خاطئة خلال التصوير.