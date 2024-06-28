الفرنسية إيزابيل أوبير تحصد جائزة «لوميير»

المصدر: ليون ـــ أ ف ب

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تُمنح الممثلة والمنتجة الفرنسية إيزابيل أوبير (71 عاماً)، جائزة «لوميير» خلال الدورة السادسة عشرة لمهرجان ليون السينمائي الدولي، التي تقام من 12 إلى 20 أكتوبر المقبل، على ما أعلن منظموه أمس. ورأى المنظّمون في بيان، أن إيزابيل أوبير من الممثلات الفرنسيات الأكثر شهرة، واللاتي يحظين بأكبر تقدير في العالم.

ودأب المخرج الفرنسي، كلود شابرول، على الاستعانة في أفلامه بأوبير، فشاركت في سبعة منها، وفازت عن أولها، وهو «فيوليت نوزيير»، بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان عام 1978.

ونالت عن اثنين آخرين من أفلامه، هما «أون أفّير دو فام» (1988)، و«لا سيريموني» (1995)، جائزتين في مهرجان البندقية.

أما جائزتها التمثيلية الثانية في مهرجان كان، فكانت عن فيلم «معلّمة البيانو» لمايكل هانيكي عام 2001. وفي 2009، تولت رئاسة لجنة التحكيم في المهرجان.

ومثّلت أوبير في أفلام لأبرز المخرجين الفرنسيين والأوروبيين، على غرار جان لوك غودار وكلير دوني وبرتران تافيرنييه وموريس بيالا وأندريه تيشينيه أندريه فايدا وسواهم.

وستصبح أوبير ثالث امرأة تُمنح جائزة «لوميير»، بعد جاين فوندا عام 2018، وكاثرين دونوف عام 2016، وتخلف هذه السنة المخرج الألماني فيم فيندرز، الذي نالها عام 2023. واعتبرت أوبير أنها «جائزة رائعة، مثل مهرجانها. وهي تحمل اسم مخترعي السينما، وأن الحصول عليها مدعاة فرح وفخر».

وتُمنح هذه الجائزة التي استحدثها المدير العام لـ «معهد لوميير»، والمفوّض العام لمهرجان كان، تييري فريمو، لـ «شخصية سينمائية عن مجمل أعمالها، وعن الرابط بينها وبين تاريخ السينما».