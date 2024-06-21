جولة تايلور سويفت تنعش اقتصاد لندن

المصدر: لندن - د ب أ

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أفاد تقرير إخباري بأن من المتوقع أن يعزز عشاق المغنية الأمريكية تايلور سويفت اقتصاد العاصمة البريطانية لندن بواقع 300 مليون جنيه إسترليني (381 مليون دولار) عندما يأتون إلى المدينة لحضور حفلات جولة إيراس الغنائية لسويفت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن سويفت (34 عاماً) سوف تقدم ثلاثة عروض، نفدت تذاكرها، بإستاد ويمبلي في لندن ابتداء من اليوم الجمعة، قبل أن تعود مجدداً للإستاد من أجل إحياء خمس حفلات في أغسطس المقبل. يشار إلى أن لندن تستضيف عدد حفلات من جولة إيراس أكثر من أي مدينة في العالم. وقال عمدة لندن صادق خان: «جولة إيراس تجاوزت الأرقام القياسية، وأثارت حماساً كبيراً».

وأضاف: «سوف يحضر حفلاتها نحو 700 ألف شخص من أنحاء البلاد، ومن الخارج، وهو ما من شأنه أن يعزز قطاع الضيافة». ومن المتوقع أن ينفق 640 ألف شخص سوف يحضرون الحفلات نحو 471 جنيهاً إسترلينياً لكل منهم عندما يأتون إلى العاصمة، بحسب تقرير صادر عن هيئة لندن الكبرى.