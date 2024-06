هيلين جاكسون تحيي حفلين في دبي تحية للمغنية أديل

المصدر: دبي ـــ البيان

تواصل دبي استقطاب أبرز المبدعين العالميين ليقدموا على أرضها روائعهم الفنية التي ترتحل بالجمهور إلى عالم مليء بالمرح والفن والموسيقى الساحرة.

وتحضر الفنانة هيلين وارد جاكسون إلى دبي بعد العروض المبهرة التي قدمتها في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لتقديم عملها الفني الرائع الذي يرفع تحية تكريم للمغنية الشهيرة أديل، حيث تحيي الفنانة جاكسون حفلين موسيقيين في 28 و29 يونيو الجاري على خشبة مسرح «السفينة كوين إليزابيث 2»، تؤدي خلالهما أشهر أغنيات النجمة أديل الحائزة «جائزة غرامي». وستقدم جاكسون خلال الحفلين باقة متنوعة من الأغاني الشهيرة، وسيستمتع الجمهور في دبي بأجواء ترفيهية ممتعة مفعمة بسحر الموسيقى والألحان والإيقاعات ونابضة بالمرح والإبداع العالمي.

طاقة

وتشتهر هيلين وارد جاكسون بطاقتها الشبيهة إلى حد كبير بما تمتلكه المغنية أديل، لناحية صوتها وحركاتها وحضورها على المسرح، وسترتقي بهذا الحفل إلى مستوى رائع مع أغنيات يحبها الجميع، مثل Hello وRolling in the Deep وSkyfall، وEasy On Me الصادرة في العام 2021، وغيرها الكثير من الأغاني التي ستشعل حماس الجمهور.

كما يطل الفنان الكوميدي، منور فاروقي، نجم تلفزيون الواقع الهندي على جمهوره في دبي للمرة الأولى، خلال عرضٍ مباشر 22 يونيو الجاري على «مسرح زعبيل» ضمن جولته الكوميدية Dhando.

وسيعيش الجمهور خلال العرض، أجواء ممتعة مليئة بالضحك والترفيه، حيث تتجاوز موهبة فاروقي كونه ممثلاً كوميدياً، إذ يشتهر أيضاً كمغني «راب» وممثل كرس اسمه وحضوره بفضل أسلوبه الساخر من المواقف التي نعشيها في حياتنا اليومية.