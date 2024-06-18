عمرو دياب: تفاعل الجماهير مع حفلي الثاني في لبنان فاق التوقعات

المصدر: القاهرة ــ د ب أ

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عبر الفنان المصري عمرو دياب عن سعادته بتفاعل الجمهور مع الحفل الذي أحياه في لبنان للعام الثاني على التوالي، مشيراً إلى أن الحضور الجماهيري في كل مرة أكثر من رائع وفاق التوقعات.

وقال الفنان عمرو دياب، في تصريح أمس: «سعيد جداً بتواجدي للسنة الثانية على التوالي في بيروت وخصوصاً أن الحضور الجماهيري في كل مرة أكبر من المرة السابقة»، مؤكداً أن بيروت لها مكانة خاصة في قلبه منذ زمن، ويعد لبنان بلده الثاني. وتحوّل الحفل، الذي لاقى إقبالاً كبيراً، إلى تظاهرة جماهيرية كبيرة، وفق شركة «كومن» الراعية للحفل.

وأحيا النجم المصري الكبير عمرو دياب حفلاً هو الأضخم في قلب العاصمة اللبنانية بيروت أول أمس السبت، وشهد الحفل حضور أكثر من 22 ألف متفرج.