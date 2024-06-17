نجوم الغناء العرب يحيون حفلات العيد في دبي

المصدر: دبي ـــ البيان

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عروض ترفيهية وحفلات فنية يقدمها أبرز الفنانين العرب ضمن احتفالات «العيد في دبي» التي تستمر حتى 23 يونيو الجاري، لتعم مختلف وجهات الإمارة أجواء الفرح والبهجة احتفاءً بعيد الأضحى المبارك.

ويحيي الفنان عمرو دياب، الذي يعد أحد أبرز نجوم موسيقى البوب العربية، حفلاً غنائياً غداً في كوكا كولا أرينا، حيث سيقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، مثل، «تملي معاك» و«نور العين» وغيرهما من الأغاني، حيث سيقضي الجمهور ليلة مليئة بالطرب والألحان.

وسيستمتع الجمهور في دبي أوبرا غداً (18 يونيو) بليلة طربية لا تنسى من خلال حفل لكوكب الشرق أم كلثوم، بتقنية الهولوغرام، يحمل عنوان الأطلال، حيث سيرى الجمهور الفنانة الأسطورية، من خلال تقنية الهولوغرام، برفقة أوركسترا حقيقية، تعزف أشهر الألحان، في أمسية تجمع بسلاسة بين العالمين الواقعي والافتراضي.

ويجتمع الفنان حسين الجسمي، والفنانة شيرين عبد الوهاب، ليحييا حفلاً فنياً يوم الجمعة المقبل في كوكا كولا أرينا، حيث سيستمتع الحضور بليلة مليئة بالألحان والموسيقى.

وسيؤدّي حسين الجسمي خلال الحفل مجموعةً من أشهر أغنياته، مثل «والله ما يسوا» و«بالنبط العريض»، و«سته الصبح»، و«فقدتك» والكثير غيرها.

وستقدم شيرين عبد الوهاب باقة متنوعة من أغانيها، مثل «على إيدك» و«مش قد الهوى» و«بحلفلك» و«آه يا ليل»، و«صبري قليل»، و«مشاعر»، وغيرها.

وتحيي السوبرانو الأردنية الفلسطينية الشهيرة زينة برهوم حفلاً موسيقياً يوم الجمعة المقبل على «مسرح زعبيل».

وسيأخذ الحفل الحضور في رحلة عبر الزمن يستكشفون خلالها مراحل التطور الموسيقي، والنغمات العربية والموسيقى الكلاسيكية وموسيقى «الجاز» و«البوب» الحديثة.

يطلّ مع «برهوم» في هذا الحفل المغنّي والممثل اللبناني- البريطاني «نديم نعمان»، نجم «شبح الأوبرا» الحائز الجائزة الكبرى، وترافقهما «أوركسترا الشرق» للموسيقار محمد حمامي، بقيادة المايسترو محمد صديق.