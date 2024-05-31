مسرحية «الجار» الكوميدية في دبي 21 يونيو

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف «دبي أوبرا» 21 و22 يونيو المقبل مسرحية «الجار» الكوميدية، المليئة بالمرح والضحك والمواقف الدرامية، التي ستنقل الجمهور إلى عوالم فريدة مفعمة بالترفيه والمتعة والإثارة والتشويق.

وتدور أحداث هذا العمل المسرحي الاجتماعي الساخر حول احتدام الصراع بين جارين، بعد الكثير من المواجهات المربكة المثيرة، والمواقف الطريفة المضحكة.

يواجه الجاران الكثير من المواقف الحافلة بالتشويق، ويستغل أحدهما الآخر، فبطل المسرحية هو «عبدالله»، الرجل الطيب القلب، الذي لا يتردد جاره الذكي والمحنك «مبارك أبو نفس عزيزة» في استغلال طيبته بصورة دائمة. يحاول «عبدالله» تجنب الوقوع في مخططات «أبو نفس عزيزة»، ما يتسبب بمغامرات مرحة ومواقف غير متوقعة مثيرة للضحك.

وتحفل المسرحية بمضامين اجتماعية متنوعة، فهي تعالج مجموعة قضايا حياتية واقعية، بأسلوب ساخر جاذب، يزيده تشويقاً أداء أبطال العمل المشاركين، والذين يمتلكون تجارب غنية وواسعة .

جدير بالذكر أن المسرحية تأليف محمد الكندري، وإخراج فيصل محمد، وإشراف عام فواز العونان، ويشارك فيها عدد من الفنانين، منهم: أحمد العونان، وأميرة محمد، وسلطان الفرج، وغيرهم من المبدعين البارزين.