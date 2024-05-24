جائزة نقاد كان للأرجنتيني فيديريكو لويس

المصدر: كان (فرنسا) - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصل المخرج الأرجنتيني فيديريكو لويس، أول من أمس، على الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد، إحدى الفئات الفرعية في الدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي، عن فيلمه الأول «سيمون دي لا مونتانيا». في الفيلم، يؤدي لورينزو «توتو» فيرو (25 عاماً) دور سيمون، وهو فتى يصادق مجموعة مراهقين من ذوي الإعاقات العقلية في مدينة بجبال الأندلس.

طاقم عمل

ويضم طاقم عمل «سيمون دي لا مونتانيا» («سيمون الجبل») ممثلين يعانون من إعاقات عقلية، شأنه في ذلك شأن الفيلم الفرنسي الناجح «أنبتي تروك أن بلوس» لأرتوس، الذي صعد طاقمه سلالم «مهرجان كان».

تواصل

وقال المخرج الأرجنتيني لوكالة الصحافة الفرنسية خلال تقديم فيلمه: «أرى أن التواصل مع أشخاص مختلفين عنك يستحق بذل الجهد، فبهذه الطريقة يمكن الوصول إلى أجمل ما في البشر، أي عظمتهم وتعقيداتهم اللامتناهية».

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن بقية الفائزين بجوائز مهرجان كان، بما في ذلك السعفة الذهبية، خلال الحفلة الختامية مساء غدٍ السبت.