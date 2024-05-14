تكريم عمر العبداللات بجائزة قادة العمل الإنساني

المصدر: عمان ـــ البيان

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كُرم الفنان عمر العبداللات، بجائزة قادة العمل الإنساني، في حفل أقيم في فندق برج العرب في دبي بعنوان TOP HUMANITY) LEADERS AWARDS)، حضره حشد من نجوم ومشاهير الفن والإعلاميين والمؤثرين في العالم العربي، الذين تم تكريمهم على ما قدموه من أعمال إنسانية.



وهدفت الفعالية، التي اختارت الفنان عمر العبداللات، لكونه إلى جانب أعماله الفنية الناجحة، التي توجته ليحمل لواء الأغنية الأردنية في حله وترحاله، أعطى اهتماماً كبيراً وكان مشاركاً وداعماً للقضايا العربية الإنسانية.

والتي شكلت حلقة وصل كبيرة بينه وبين جمهوره العربي، كما أطلق وساهم في العديد من المبادرات الرسمية والخاصة في الأردن والوطن العربي، لدعم جمعيات ومستشفيات سرطان الأطفال والشلل الدماغي ومرضى السكري والمعاقين واللاجئين.