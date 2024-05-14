نور مهنا يعود إلى الفن من بوابة دبي

المصدر: دبي - البيان

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تشهد مدينة دبي حفلاً فنياً، السبت المقبل، يحييه المطرب نور مهنا، والمطربة شيرين سايس بالقرب من برج خليفة.

الحفل الذي تنظمه شركة «سلطنة» هو الثاني لمهنا في دبي خلال شهر، ويشكل عودة كبيرة للمطرب السوري صاحب الصوت الأصيل، بعد غيابه الطويل عن الجمهور، الذي استمر نحو 10 سنوات.

وأكد مهنا أن غيابه عن الجمهور كان بسبب الظروف الصعبة، التي مرت بها بلاده، مشيراً إلى أنه يعود لجمهوره من بوابة دبي، التي تجمع على أرضها عدداً كبيراً من أبناء الجالية السورية، وأبناء مختلف الجنسيات العربية، إضافة إلى جمهوره من دول الخليج.

ويحيي الحفل أيضاً النجمة شيرين سايس، صاحبة الصوت الطربي والإحساس العالي، في ثاني حفل لها بدبي، خلال الشهر الجاري، بعد حفلها الكبير في إطلاق منصة «حكايا المجوهرات».