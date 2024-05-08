حضور قوي لمخضرمي هوليوود في «كان»

المصدر: باريس - أ ف ب

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من نجوم مخضرمين كريتشارد غير وميريل ستريب وصولاً إلى أسماء صاعدة من أمثال باري كيوغان وأنيا تايلور جوي... يجتمع مختلف النجوم السينمائيين في الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي الذي ينطلق 14 مايو الجاري في ظل منافسة محتدمة. يجتمع عالم السينما في المهرجان الفرنسي العريق الذي يستمر حتى 25 مايو، في نسخة تتميز مجدداً بحضور قوي لنجوم هوليوود على جادة كروازيت، قبل شهرين من دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

بعد سكورسيزي وهاريسون فورد العام الماضي، يُنتظر هذا العام عرض فيلم «ميغالوبوليس» للمخرج فرانسيس فورد كوبولا ضمن المسابقة الرسمية، بعد 45 عاماً من عرض عمله الشهير «أبوكاليبس ناو» الذي نال عنه سعفة ذهبية في مسيرته. ويعدُ هذا الفيلم الطويل من بطولة آدم درايفر، والذي عُرض أول مقطع دعائي له السبت، بأن يكون عملاً طموحاً من نوع الخيال العلمي، وهو فيلم بدأ الإعداد له قبل 40 عاماً وكرّس له عرّاب السينما الشهير جزءاً لا يستهان به من ثروته.

وسيلتقي كوبولا ببعض من أشهر الأسماء الأخرى في مجال السينما الأمريكية، أبرزهم جورج لوكاس، مبتكر أفلام «حرب النجوم» الذي سيحصل على السعفة الذهبية الفخرية، وكذلك الممثلة ميريل ستريب.

ومن بين الأفلام التي ستُعرض في مختلف الأقسام، والتي يقرب عددها من مئة، يتنافس 22 فيلماً على جائزة السعفة الذهبية التي فازت بها الفرنسية جوستين ترييه العام الماضي عن فيلمها «أناتومي دون شوت».