الفنان السعودي محمد عبده يُعلن إصابته بالسرطان

المصدر: البيان

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فاجأ فنان العرب محمد عبده، اليوم، جمهوره ومحبيه بعد إعلانه عن إصابته بالسرطان وخضوعه للعلاج في العاصمة الفرنسية باريس.

وكشف الفنان السعودي محمد عبده، خلال حديثه مع قناة «العربية»، عن رسالته للأمير بدر بن عبد المحسن قبل وفاته بليلة واحدة، قائلاً: «الله يحبنا، أنت أخذت كيماوي، وأنا الآن أخد كيماوي في باريس».

وتابع جاهشاً بالبكاء: «الله يرعاك ويرعاني، ويرعى كل إنسان خدم وطنه مثله».

كان محمد عبده قد أطل عبر برنامج «تفاعلكم» أخيراً، متحدثاً عن رحيل الشاعر الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن، مستذكراً الأوقات التي جمعته به منذ حقبة الستينيات، وكاشفاً عن تسجيلات قبل الليلة الأخيرة التي رحل فيها الأمير الشاعر.

وقال: «الأمير بدر يتمتع بحس وطني عالٍ جداً، فلذلك صاغ ملاحم وطنية، بداية من (ربنا واحد)، و(دربنا واحد)، و(كلنا فيصل)، و(كلنا خالد)، و(فوق هام السحب) التي ما زالت تغنى في كل المناسبات، وتوالت بعدها أعمال أخرى جميلة جداً لا توفي البدر حقه».

ودُفن جثمان الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن في مقبرة العود، بعدما توفي عن عمر ناهز 75 عاماً في العاصمة الفرنسية باريس، حيث صُلي عليه في جامع الإمام تركي بمدينة الرياض، وتقدم المصلين أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود.