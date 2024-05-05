أنغام تشدو بصوت مصر في «دبي أوبرا» الليلة

المصدر: دبي ـ البيان

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تحيي الفنانة أنغام، «صوت مصر»، حفلاً غنائياً في دبي أوبرا مساء اليوم، تقدم عبره باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة.

وسيعيش جمهور دبي ليلة ممتعة مملوءة بسحر الموسيقى والألحان العذبة، وسيمضون أروع الأوقات في هذه الأمسية المملوءة بالحماس والطرب، وبرفقة النجمة أنغام التي تصدرت أعمالها قائمة أفضل الأغاني العربية أكثر من عقدين من الزمن.

ومن المقرر أن تقدم هذه النجمة التي تحمل لقب «صوت مصر» في هذا الحفل مجموعة متميزة من أشهر أغانيها الخليجية، إلى جانب تلك التي يتفاعل معها جمهورها، مثل «شبر ونص» و«سيدي وصالك» و«عمري معاك».

وفي السياق ذاته، ينتظر عشاق الموسيقى العالمية موعداً مع حفل آخر متميز لعازف ساكسفون الشهير رافي كولترين، والذي يقام ضمن احتفال دبي أوبرا باليوم العالمي لموسيقى الجاز، بعد غدٍ.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل مقطوعات متميزة وشهيرة من تراث موسيقى الجاز، ويحيي رافي تراث والده جون كولترين الملقب بأسطورة الجاز في العالم ويرصد بألحانه الحديثة مشهد موسيقى الجاز الحالي، ويبرز بصمته الخاصة عبر مجموعة من الألحان من تأليفه، واشتهرت ألحان رافي كولتران بأنها تمزج بسلاسة بين روح موسيقى الجاز الكلاسيكية والألحان الحديثة، ما يخلق نسيجاً صوتياً غنياً ينبض بالحنين والابتكار معاً، وتعد حفلاته بالنسبة لكثير من معجبيه أكثر من أمسيات موسيقية؛ إذ تعد روايات عاطفية منغمة تبرز ارتباطه العميق بنوع موسيقى الجاز ومشواره الثري مبدع موسيقى معاصراً.