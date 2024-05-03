أنغام تحيي حفلاً في دبي بعد غدٍ

المصدر: دبي ـــ البيان

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تحيي الفنانة أنغام حفلاً غنائياً في دبي أوبرا بعد غدٍ، تقدم من خلاله باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة.

وسيعيش جمهور دبي ليلة ممتعة مليئة بسحر الموسيقى والألحان العذبة، وسيمضون أروع الأوقات في هذه الأمسية المليئة بالحماس والطرب، برفقة النجمة أنغام التي تصدرت أعمالها قائمة أفضل الأغنيات العربية لأكثر من عقدين من الزمن.

ومن المقرر أن تقدم هذه النجمة التي تحمل لقب «صوت مصر» خلال هذا الحفل مجموعة مميزة من أشهر أغنياتها الخليجية، إلى جانب تلك التي يتفاعل معها جمهورها، مثل «شبر ونص» و«سيدي وصالك» و«عمري معاك» وغيرها الكثير.