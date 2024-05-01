ياسمين عبدالعزيز تحبس دموعها بسبب العوضي في أول ظهور بعد طلاقهما

المصدر: البيان

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تصدر اسم النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز الترند في مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن ظهورها ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" بأول ظهور إعلامي لها بعد طلاقها المثير للجدل لتكشف أسراراً جديدة.

وظهرت الفنانة في "البرومو" وهي تحبس دموعها لحظة الحديث عن طليقها أحمد العوضي، حيث وجّهت إسعاد يونس سؤالاً لياسمين عن سبب طلاقها، قائلة: "إنتِ قلتي أنا بحبه، إيه اللي حصل؟"، لتظهر ياسمين "حزينة ومتأثرة" وفي حالة صمت.

ومن المنتظر أن تتحدث ياسمين عن تفاصيل انفصالها لأول مرة للإعلام، كما تحدثت عن جوانب من حياتها العملية والشخصية.

وشوقت إسعاد يونس الجمهور للحلقة، وكتبت عبر إنستغرام: "ضيفتي ضيفة غالية أوي على قلبي وقلب الجمهور، استنوا ياسمين عبدالعزيز في حلقة خاصة جدا كلها أسرار وكواليس أول مرة هتسمعوها يومي الاثنين والثلاثاء 6 و7 مايو الساعة 11 مساء انتظرونا".

وفي بداية شهر أبريل الحالي، ردت ياسمين عبدالعزيز بفيديو أغنية "كدابين" للنجمة شيرين عبد الوهاب بعد تصريحات طليقها أحمد العوضي بأنها هي الحب الحقيقي والوحيد في حياته.

وكان العوضي قد سئل خلال لقاء تلفزيوني عن الحب الأصـدق في حياته، ليجيب أن ياسمين عبد العزيز هي حبه الحقيقي والوحيد رغم انفصالهما.

وأوضح العوضي أنه عاش مع ياسمين العديد من المواقف واللحظات التي لا تُنسى، مضيفًا "لن تأتي امـرأة بعدها سأحبها كما فعلت"، مشيرًا إلى أنه لم يعش هذه الحالة قبل ارتباطهما.