ماغي بوغصن.. حيوية وقوية في «كاربول كاريوكي 6»

المصدر: دبي - البيان

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يواصل الموسم السادس من برنامج «كاربول كاريوكي» تألقه على تلفزيون دبي التابع لـ«دبي للإعلام»، ويستضيف في حلقته المقبلة التي تعرض مساء يوم غد (الخميس) الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، في أجواء عفوية مليئة بالطاقة الإيجابية وروح الفكاهة، أثبتت خلالها ماغي قدرتها على التمثيل وعشقها للغناء، وعبرت فيها عن سعادتها بالتجربة التلفزيونية، كما أعربت عن محبتها لدبي والإمارات التي وصفتها ببلدها الثاني.

حلقة ماغي بوغصن تنطلق من اللحظة التي يستقبلها فيها مقدم البرنامج وسام بريدي، ليجوبا معاً في شوارع دبي ومناطقها، ترافقهما العديد من الأغاني التي تفاعلت معها ماغي بحيوية عالية، ليبدأ الحديث عن طفولتها والحياة وما مرت به من مواقف، كما تطرق إلى علاقتها مع زملائها في الوسط الفني.

تصورات

وخلال الحلقة لعبت ماغي «دور القاضي» وعملت على تقييم تصوراتها وحكمها على بعض المواقف التي قد تمر بها، واصفة نفسها بـ«القوية جداً». وقالت: «خلال حياتي مررت بالكثير من المواقف جعلتني أكثر قوة، وتعلمت منها كيف أكون متماسكة وأكثر قدرة على التحمل».

كما أبدت إعجابها بأغنية «مثل الغيمة» التي قدمتها مارلين نعمان وجاد عبيد في مشاهد مسلسل «ع أمل» (2024) للمخرج رامي حنا، ولعبت ماغي بطولته، وقالت: «الأغنية أكثر من رائعة واستطاعت أن تلامس قلوب الجميع والدخول إلى كافة قلوب متابعي المسلسل».

وفي ردها على سؤال حول مكانة دبي والإمارات في قلبها، قالت ماغي: «أحب دبي والإمارات كثيراً، وأعتبرها بلدي الثاني، وأحرص على زيارتها والتواجد فيها باستمرار في كافة الأحوال والظروف، خاصة وأن لدي ارتباطات عمل في دبي»، وحول تكريمها خلال العام الماضي في دبي، أشارت إلى أنها تعتز به كثيراً ويعني لها الكثير. وقالت: «هذا التكريم بمثابة دليل على أن أعمالي حاضرة بقوة وأنها قد وصلت إلى الوطن العربي».

من جهة أخرى، قالت إنها ترتبط بعلاقات صداقة قوية مع عدد كبير من الفنانين في المنطقة العربية، وأكدت بأنها يمكن أن تقدم أعمال مشتركة مع الكثير من الفنانات العربيات ومن بينهن الفنانة أمل عرفة والفنانة هدى حسين، وغيرهن.

وبين الغناء والتمثيل أكدت ماغي أنها تجد نفسها في مجال التمثيل أكثر من الغناء، منوهة في الوقت نفسه إلى أنها وزوجها المنتج جمال سنان يرتبطان بشراكة قوية في كل شيء بالحياة وليس على صعيد العمل فقط، وأضافت: «أرتبط مع جمال بشراكة قوية جداً، ولم أفكر يوماً بحجم الأجر الذي يمكن أن أحصل عليه في الأعمال التي يقوم جمال سنان بإنتاجها».

نكهات

خلال الحلقة، كانت ماغي على موعد مع تجربة تذوق الطعام الإماراتي، حيث عبرت عن إعجابها بما يحمله من نكهات طيبة، لتبادر خلال تواجدها في المطعم بتنفيذ «مقلب» في وسام بريدي رداً على ما قام به عندما قدم لها شاي الكرك، لتبدو ماغي من خلال هذا الموقف ممثلة بارعة جداً. يذكر أن برنامج «كاربول كاريوكي» يعرض مساء الخميس في تمام الساعة 22:30 على شاشة تلفزيون دبي، ومنصة «أوان» الرقمية، وهو من إخراج مارك سلامة، وإشراف سابين منصور، ومساعد منتج تلفزيون دبي داليا خلف، ومدير إنتاج تلفزيون دبي خالد علي حسن.