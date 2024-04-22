«أصوات نسائية أوسطية» في ضيافة دبي

المصدر: دبي ــ البيان

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يستضيف «ثياتر أوف ديجتال آرت» في دبي، أولى الحفلات التي تنظم في إطار مبادرة «أصوات نسائية من الشرق الأوسط»، وذلك من خلال برنامج واف يشمل سلسلة عروض تهدف إلى الاحتفاء بالنساء الموهوبات والفنانات المبدعات من منطقة الشرق الأوسط.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت داريا بروديفيتش، المديرة الإدارية في «ثياتر أوف ديجتال آرت»: «تهدف مبادرة «أصوات نسائية من الشرق الأوسط» إلى إيجاد منصة للاحتفاء بمواهب الفنانات الشرق أوسطيات، وعرض قصصهن وإنجازاتهن الفنية، وتشجيعهن على تخطي الحواجز التقليدية، وإلهام الجماهير من جميع الخلفيات الثقافية، إضافة إلى تعزيز قيم التعاون والتضافر داخل المجتمع».

وتبدأ سلسلة العروض بحفل خاص للفنانة بانة، المغنية الفلسطينية البحرينية الصاعدة. وتتميز الفنانة بأسلوب متنوع يجمع بين اللون الشرقي المحبوب وموسيقى الجاز الكلاسيكية، وقدمت سلسلة من العروض التي بيعت جميع تذاكرها حول العالم، بما في ذلك مشاركتها الناجحة في مهرجان موسيقى الجاز الشهير في لندن. وستقدم بانة 26 أبريل الجاري، حفلاً غنائياً لإعادة إحياء مجموعة من الأغاني الكلاسيكية لفنانين بارزين، مثل فيروز، وأم كلثوم، وعبدالوهاب، وغيرهم، بمشاركة كوكبة من المغنين، ما يتيح للضيوف الاستمتاع بالموسيقى العربية في تجربة ثقافية متنوعة تجمع بين الطابع الشرق أوسطي وموسيقى الجاز.

وتوفر هذه العروض فرصة رائعة للاستمتاع بالألوان الموسيقية المحلية والعالمية وإثراء التجارب الثقافية للجمهور.