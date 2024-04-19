سبب وفاة الفنان صلاح السعدني ولحظاته الأخيرة

المصدر: البيان

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كشف الفنان المصري محمود البزاوي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وغيب الموت اليوم الجمعة الفنان الكبير صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عاما، وفق ما أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وقال محمود البزاوي " إن وفاة صلاح السعدني طبيعية ولم يدخل أي مستشفى في اللحظات الأخيرة وكان بصحة جيدة لآخر لحظة". ، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وأشارت تقارير إلى أن الفنان الراحل عانى من أعراض الزهايمر والشيخوخة قبل وفاته.

وكان سبب الوفاة، معاناته من أمراض الشيخوخة المختلفة المرتبطة بضعف كفاءة بعض أجهزة الجسم ويعانى المصاب بهذه الحالة من عدة متاعب.

وشارك الفنان أشرف زكي جمهوره بصورة للفنان صلاح السعدني عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستغرام وعلق عليها قائلا "البقاء لله الفنان الكبير صلاح السعدني".

ولد صلاح السعدني في 23 أكتوبر عام 1943 لأسرة ذات أصول ريفية، حصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضا شقيق الكاتب الساخر (محمود السعدني).

أول أعماله كان مسلسل (الرحيل) عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية)، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر، فشارك في عدة أفلام منها (الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء). تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها (أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة).