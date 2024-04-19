رحيل الفنان صلاح السعدني عن 81 عاماً

المصدر: البيان

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أعلن في مصر اليوم الجمعة، عن وفاة صلاح السعدني، ونعى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنان الكبير الذي وافته المنية عن عمر يناهز 81 عاماً.

والراحل صلاح الدين عثمان السعدني من مواليد عام 1943، وهو الشقيق الأصغر للكاتب الساخر الراحل محمود السعدني.

قدم في بداياته أدواراً صغيرة على المسرح وواكب انطلاق التلفزيون في مصر فشارك في مسلسلات "الضحية" و"الرحيل" و"لا تطفئ الشمس" و"القاهرة والناس".

واستمر نجاحه التلفزيوني في حقبتي السبعينيات والثمانينيات بمسلسلات "أم العروسة" و"قطار منتصف الليل" و"أبنائي الأعزاء.. شكرا" و"الزوجة أول من يعلم".

ويعد مسلسل «ليالي الحلمية» أيقونة مشواره الفني، حيث قدم دور «العمدة سليمان غانم» ليطلق عليه النقاد لقب «عمدة الدراما المصرية»