عبدالمجيد عبدالله يطرب جمهوره في دبي

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

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أحيا الفنان عبدالمجيد عبدالله أول من أمس، حفلاً فنياً على مسرح كوكا كولا أرينا بدبي، قدم خلاله باقة متنوعة من أغانيه.

وقاد خلال الحفل المايسترو وليد فايد الفرقة الموسيقية التي تضم أكثر من 50 عازفاً.

وحضر الحفل وهو من تنظيم وإشراف شركة «روتانا للموسيقى»، جمهور كامل العدد، حيث تم بيع تذاكر الحفل بالكامل واكتظت الساحات الخارجية بعشاق الفنان عبدالمجيد عبدالله على أمل الحصول على تذاكر إضافية في اللحظات الأخيرة، مما يذكرنا بحفله الأخير أيضاً في دبي، والذي نفذت تذاكر عرضه قبل الحفل بيومين، كما تصدرت أصداء الحفل الترند على مواقع التواصل في وقت قياسي بمشاهدات تشير إلى تخطى الحضور حاجز 14 ألف شخص.

وأعرب عبدالمجيد عبدالله عن سعادته بتواجده ومشاركته احتفالات إمارة دبي بعيد الفطر، مؤكداً خالص تقديره للجمهور الكبير الذي حرص على الحضور والتواجد في حفله.

كما أشار خلال المؤتمر الصحافي لأغنية «رابع يوم»، والتي يعتز بغنائها كثيراً كونها من كلمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وهي من ألحان الفنان الإماراتي فايز السعيد.

وكشف الفنان عن عنوان ألبومه الجديد الذي سيصدر قريباً من إنتاج «روتانا»، وقال: «ألبومي سيحمل عنوان «حكى واجد» وهو ميني ألبوم يتضمن أربع أغانٍ جميعها من ألحان طارق محمد والأعمال في مرحلة المكساج»، علماً بأن الفنان أصدر أغنية بعنوان «أنا أضحك» قدمها في الحفل.

ورداً على أسئلتهم عما صرحت به الفنانة إليسا في إحدى مقابلاتها عن أمنيتها تقديم دويتو معه، امتدح صوتها، معلناً «يسعدني هذا ولكن الأمر يعتمد على موضوع دويتو وكلمات الأغنية»، وكرر عبدالمجيد عبدالله ما سبق أن أعلنه في محادثة هاتفية جمعته بالفنانة سميرة سعيد عن رغبتهما في تقديم دويتو مشترك، قائلاً إن سميرة سعيد من أجمل الأصوات.

وأرجع السبب في كثافة الجمهور في حفلاته ونفاد جميع التذاكر في وقت قياسي عند طرحها إلى قلة عدد حفلاته، والجودة العالية جداً فيها من ديكور وهندسة صوت وإضاءة وعوامل فنية يحرص عليها بنفسه.

ووسط ترحيب جماهيري منقطع النظير قدم الفنان عبدالمجيد عبدالله مجموعة متنوعة من أغنياته التي يحفظها الجمهور ورددها معه خلال الحفل ومنها على سبيل المثال، «انتحل شخصيتك» من كلمات الشاعر قوس وألحان سهم، وأغنية «أول حكايتنا»، وأغنية «يا عديم الشوق»، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

وقدم الفنان فقرتين غنائيتين تخللتهما استراحة قصيرة، قدم فيهما قرابة 22 أغنية، أجرى عليها ثلاث بروفات على مدى الأيام التي سبقت الحفل.

وتصدر هاشتاغ «عبدالمجيد في دبي» التريند في الإمارات والسعودية والكويت كما احتل هذا الهاشتاغ المركز الثاني عالمياً، وأشعل محركات مواقع التواصل الاجتماعي.