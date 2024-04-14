إيمان منصور تطلق «نار الغيرة»

المصدر: بيروت - البيان

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أعادت الفنانة إيمان منصور، توزيع الأغنية الشهيرة من زمن الفن الجميل بعنوان «نار الغيرة» للمطربة القديرة وردة، من كلمات عمر بطيشة، وألحان صلاح الشرنوبي وإنتاجها الخاص.

وتمت إعادة توزيع الأغنية، التي حققت نجاحاً كبيراً في أواخر التسعينيات، بالمزج بين الفن القديم والإيقاع الجديد ليتناغما مع موضة العصر الحالي. وأشرف على هذه المهمة الموزع الموسيقي جورج قسيس وميكس وماستر للفنان مارك عبدالنور.

وقالت الفنانة إيمان منصور: «أحببت أن أعرّف الجيل الجديد على الأغنيات القديمة التي أعتبرها أساس الفن الشرقي، ولكن على طريقتي الخاصة، ففي النهاية من ليس له تاريخ ولو موسيقي، فليس له مستقبل».

وأضافت: «السيدة القديرة وردة غادرتنا وتركت لنا إرثاً كبيراً، وأنا اعتبرها مثلي الأعلى، فهي كانت تتقن الغناء الغربي كالشرقي، وكانت منفتحة على التطور الموسيقي».

يذكر أن إيمان ولدت في بيروت وهي من جذور فلسطينية، ونشأت وسط عائلة تهوى الفنون والثقافة. وقد تعمقت في عالم الموسيقى والغناء منذ الصغر، لتصنع من شغفها حلماً تسعى يومياً إلى تحقيقه. ومنذ صغرها تستمع إيمان وتؤدي الموسيقى الشرقية والغربية، حتى أضحت الموسيقى جزءاً مهماً من حياتها.

واكتشفت موهبتها منذ نعومة أظافرها، وبدعم من والديها، بدأت بصقلها عبر دراستها الموسيقية بإشراف أستاذة الموسيقى ماري محفوظ من خلال النظريات الموسيقية، تبعتها بالنطق والإنشاد وتقنياته، لتتوسع وتتعمق بعد ذلك من خلال التحليل الموسيقي وتاريخ الموسيقى والنظريات الموسيقية الموسعة، لتكمل رحلتها التعليمية إلى يومنا هذا مع الدكتورة الفنانة غادة شبير، التي تشرف على دراستها للموسيقى والغناء الشرقي.