سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر ووصيتها الأخيرة

المصدر: البيان

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كشف شريف سيف النصر الأخ غير الشقيق للفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر عن وصية أخته قبل وفاتها، قائلا إنها طلبت أن تتم مراسم الصلاة والدفن في هدوء بمقابر العائلة دون عزاء.

وطالب أخوها الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، جاء ذلك من خلال منشور أعلن فيه شريف عن وفاة أخته الفنانة شيرين سيف النصر .

وكتب على صفحته على الفيس بوك: «توفيت إلى رحمة الله أختي الصغيرة الفنانة المعتزلة شيرين هانم إلهام سيف النصر».

وكشفت صحف مصرية أن شيرين سيف النصر، توفيت فجر اليوم السبت عن عمر ناهز الـ57 سنة، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وتم دفنها في مقابرالعائلة بمدافن الإمام الشافعي.

وكانت شيرين المولودة في نوفمبر 1967 قد توقفت منذ أكثر من 15 عاما عن تقديم أي أعمال فنية بعدما شاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات الناجحة مع كبار الفنانين المصريين.

ومن أبرز أفلامها السينمائية (سواق الهانم) أمام الراحل أحمد زكي و(النوم في العسل) و(أمير الظلام) أمام عادل إمام.

وعلى شاشة التلفزيون كان أنجح أعمالها مسلسل (ومن الذي لا يحب فاطمة) ، كما قدمت مسلسلات (غاضبون وغاضبات) و(اللص الذي أحبه) و(على باب الوزير) والجزء الثاني من مسلسل (المال والبنون).

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