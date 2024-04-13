وفاة الفنانة المصرية شيرين سيف النصر

المصدر: البيان

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توفيت اليوم الفنانة المصرية المعتزلة شيرين سيف النصر عن عمر 56 عاما، السبت، حسبما أعلن أخوها على حسابه بموقع "فيسبوك".

وكشف شريف سيف النصر شقيق الفنانة شيرين سيف النصر، عن وفاة شقيقته، حيث كتب على حسابه " توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة الفنانة شيرين هانم الهام سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحله، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكشفت تقارير صحفية مصرية أن سبب الوفاة "هبوط حاد في الدورة الدموية".

وشاركت الراحلة في مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 1986، لتتوالى أعمالها في الدراما التلفزيونية، ومن أبرزها "غاضبون وغاضبات"، و"من الذي لا يحب فاطمة".

أما في السينما فشاركت في العديد من الأعمال منها مع عمالقة الفن مثل "سواق الهانم" مع أحمد زكي وعادل أدهم، و"النوم في العسل" و"أمير الظلام" مع الزعيم عادل إمام.