عبدالمجيد عبدالله يطرب جمهوره في دبي اليوم

المصدر: دبي – البيان

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يحيي النجم عبدالمجيد عبدالله، اليوم، حفله الغنائي المنتظر في «كوكا كولا أرينا» بدبي، وذلك في سياق احتفالات عيد الفطر المبارك.

الحفل، الذي يقوده المايسترو السعودي وليد فايد، رفع شعار كامل العدد في وقت سابق، في دعوة إلى محبي الموسيقى العربية، والفن الخليجي خصوصاً، إلى لقاء نجمهم الحفل المفضل في أمسية مليئة بالألحان والإيقاعات الموسيقية المفضّلة لديهم.

حفلت مسيرة النجم عبدالمجيد عبدالله بالكثير من محطات النجاح على مدى أكثر من 35 سنة، حقّق خلالها مكانةً خاصة وشهرة واسعة في عالم الموسيقى العربية، لا سيما مع رصيد من الأغاني المتميزة التي لا تنسى، مثل «رهيب» و«مليون خاطر» و«عالم موازي» والعشرات غيرها.

ويأتي حفل الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله في الوقت الذي تتألق فيه دبي في الاحتفاء بعيد الفطر السعيد.