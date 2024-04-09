الحكم على ممثل أمريكي شهير بمتابعة برنامج تعليمي لمدة عام

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

حكمت محكمة في نيويورك على الممثل الأمريكي جوناثان ميجرز "الاثنين"، بمتابعة برنامج تعليمي لمدة عام ضد العنف الأسري، بعد إدانته بتهمة الاعتداء على صديقته السابقة، في قضية كلّفته دوره في سلسلة أفلام مارفل.

وبعد حكم الإدانة الصادر في حقه عن هيئة محلفين مكونة من ستة أشخاص في 18 ديسمبر، أشار القائمون على سلسلة أفلام مارفل إلى أنهم لن يكرروا التعاون مع ميجرز الذي أدى دور الشرير كانغ في فيلم "أنتمان أند ذي واسب: كوانتمانيا".

ومع الحكم الصادر "الاثنين" عن القاضي الذي ترأس المحاكمة، يفلت الممثل من عقوبة بالسجن حتى عام واحد كحد أقصى، لكن سيتعيّن عليه متابعة "برنامج يمتد على 52 أسبوعاً لمكافحة الجريمة والعنف الأسري".

وقال مكتب المدعي العام في مانهاتن إن ميجرز "سيواصل علاجه ولن يجري توقيفه مجدداً".

وأضاف المصدر نفسه "أشار القاضي إلى أنه إذا لم يلتزم المدعى عليه القانون، فإنه قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 364 يوماً لارتكابه جنحة بسيطة".

وكان الممثل البالغ 34 عاما والذي أدى دور البطولة في فيلم "كريد 3"، دين بتهمة ارتكاب اعتداء من الدرجة الثالثة، وهو المستوى الأقل خطورة لهذا النوع من التهم، ومضايقات، من جانب هيئة محلفين من ستة أشخاص. وتمت تبرئته من تهمتين أخريين.

وأوقف الممثل في 25 مارس بعد مشاجرة في السيارة مع صديقته السابقة غريس جباري التي أدلت بشهادتها أثناء المحاكمة في محكمة مانهاتن.

وبحسب شهادتها، فقد هاجمها الممثل ليسحب منها الهاتف بعد مشاجرة في السيارة، فأمسك بذراعها بعنف وضرب رأسها. ودفع محامو جوناثان ميجرز ببراءته الكاملة.

وقال المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ إن المحاكمة أظهرت على العكس من ذلك أن جوناثان ميجرز "اعتاد" على ممارسة "ضغوط نفسية وعاطفية" على صديقته، ما أدى إلى الهجوم في 30 مارس.

وظهر ميجرز في أفلام بارزة عدة في الآونة الأخيرة، بينها "كريد 3" و"أنت مان أند ذي واسب: كوانتوم مانيا"، و"ماغازين دريمز" الذي عُرض في إطار مهرجان ساندانس السينمائي.