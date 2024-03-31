آلان ديلون من جديد وسط دعوى قضائية بين أبنائه

المصدر: باريس - أ ف ب

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رفعت أنوشكا، ابنة الممثل الفرنسي آلان ديلون، دعوى قضائية ضد شقيقيها بتهمة انتهاك الخصوصية، بعدما نشرا محادثة بينها ووالدها، وستجرى المحاكمة في أبريل 2025 في محكمة باريس.

وسيحاكَم نجلا أسطورة السينما الفرنسية أنتوني (59 عاما) وآلان فابيان (29 عاما) بتهمة «استخدام أو حفظ أو الكشف عن وثيقة أو تسجيل تم الحصول عليه عن طريق انتهاك خصوصية الآخرين».

والشقيقان متهمان بتسجيل محادثة شقيقتهما أنوشكا (33 عاماً)، مع والدهم بتاريخ الخامس من يناير 2024، في مقر إقامة الممثل في دوشي، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوبي باريس. وبعد يومين نشر الشقيقان عبر حسابهما في «إنستغرام» ما قالا إنه تسجيل لمحادثة بين آلان ديلون وابنته.

ويُسمع في المقطع صوت امرأة تخاطب رجلاً تناديه «بابا».

ويتصارع الأبناء الثلاثة منذ يناير، سواء في وسائل الإعلام، أو من خلال إجراءات قانونية، على خلفية خلافات متعلقة بالحالة الصحية للممثل البالغ 88 عاماً.

ويتهم أنتوني وآلان فابيان أنوشكا، بالتلاعب بوالدهم وإخفائها عنهما وضعه الصحي. ويؤكد أنتوني، أن شقيقته ترغب في إعادة آلان ديلون إلى سويسرا لتجنب دفع ضرائب كثيرة على الميراث.

من جانبها، تتهم أنوشكا شقيقيها، بأنهما عرّضا حياة والدهم للخطر، وتؤكد أنها أرادت اصطحابه إلى سويسرا حتى يتمكن من مواصلة علاجه هناك.

جدير بالذكر أن آلان ديلون تزوج مرتين، الأولى عام 1964 من فرانسين كانوفاس الشهيرة بناتالي ورزق منها بابنه أنطوني الذي أصبح ممثلاً أيضاً، قبل أن ينفصلا بعد 5 سنوات، والزوجة الثانية هي عارضة الأزياء الهولندية روزالي فان بريمن التي عاشت معه 14 عاماً ورزق منها بابنته أنوشكا وابنه آلان فابيان، كما أن للممثل ابن متوفى لم يعترف به يدعى كريستيان آرون.

وكشف آلان ديلون خلال السنوات الأخيرة، عن تعلقه بابنته أنوشكا بشكل خاص وتفضيله لها على الآخرين، وبأنه يعدها الوريثة المعنوية الجديرة بالحفاظ على ذكراه. وكان آخر ظهور علني لآلان ديلون، في صيف 2021، في جنازة رفيقه الممثل جان بول بلموندو، شريكه في عدد من أشهر أفلامه.