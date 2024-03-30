«مدام توسو دبي» يكشف عن تمثال للممثل آلو أرجون

المصدر: دبي - البيان

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كشف متحف مدام توسو دبي، في بلوواترز، عن تمثال الشمع المنتظر لأيقونة السينما الهندية، آلو أرجون، في حدث فريد أقيم في وسط حشد من الشخصيات المؤثرة ووسائل الإعلام.

آلو أرجون، الفائز بجائزة الأوسكار الوطنية المرموقة في الهند، المعروف باسم نجم الأيقونات و«ملك الرقص»، يظهر الآن في متحف من الشمع، ملتقطاً وجوده الديناميكي وموهبته الفريدة.

يرتدي التمثال جاكيت أحمر أيقونياً يُذكّر بأدائه الراقص في مشهد من فيلم «آلا فيكونثابورامولو»، ليجسد بذلك جوهر شخصية آلو أرجون الساحرة.

وفي تعليق له عن هذه التجربة والمراحل التي رافقتها، قال آلو أرجون: «قمت بزيارة مدام توسو في لوس أنجليس وانبهرت! أن أحصل الآن على تمثال شمعي خاص بي هو أمر لا يصدق! عند رؤيتي لهذا التمثال، أشعر بامتنان كبير وتواضع».

واستلزم إنشاء تمثال آلو أرجون الشمعي انتباهاً دقيقاً للتفاصيل، حيث تم أخذ أكثر من 200 قياس خلال الجلسة التحضيرية في وقت سابق هذا العام. هذه العملية المتعبة تضمّنت التقاط كل جانب من جوانب الفنان، بدءاً من تعبيره إلى حركاته الراقصة المميزة.