دبي في أبريل..  أجندة غنية بالفنون والترفيه

المصدر: دبي - البيان

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كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن مجموعة متنوعة من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية الترفيهية التي ستقام خلال أبريل المقبل.

وتتضمن قائمة أبرز المهرجانات والفعاليات الرئيسية في أبريل، مهرجان دبي للمأكولات، إحدى أبرز فعاليات الإمارة، الذي يعود من 19 أبريل حتى 12 مايو المقبل، للاحتفاء بفنون الطهي وقطاع المأكولات والمشروبات في دبي.

وتتضمن أجندة المهرجان لهذا العام، مجموعة من الفعاليات المميزة، بما فيها كانتين الشاطئ برعاية اتصالات من &e، ورحلة في عالم المذاقات، وأسبوع مطاعم دبي.

تجارب حياتية

وستشهد الإمارة زيارة رائد الأعمال البريطاني النيجيري ستيفن بارتليت، الذي يشتهر بتقديم بودكاست «يوميات الرئيس التنفيذي»، يوم 21 أبريل، حيث يلتقي الجمهور في كوكا كولا أرينا، ويتحدث عن تجاربه في الحياة.

ويعود المغني الإيراني الشهير إبراهيم حامدي المعروف باسم إيبي، إلى دبي ليقدم عرضاً مميزاً في كوكا كولا أرينا 9 أبريل، حيث سيكون الجمهور على موعد مع أداء استثنائي يتضمن أغنيات من أحدث مشاريع إيبي الذي يحمل اسم «پوست شیر».

إيقاعات

ويستقبل مسرح دبي أوبرا، الفنانة نوال الكويتية، خلال أمسية مليئة بالإيقاعات المميزة، حيث تقدم لعشاق الموسيقى مجموعة من أجمل أغنياتها الكلاسيكية يوم 10 أبريل.

ويمكن لعشاق الموسيقى الكلاسيكية، الاستمتاع بأوقات لا تُنسى مع الموسيقار الإيراني الشهير داريوش خلال حفل مميز في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي 10 أبريل، حيث يؤدي الفنان مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه.

ويستعد مسرح كوكا كولا أرينا 11 أبريل، لاستضافة حفل أفرو وورلد، حيث يقدم ريما، مغني الراب النيجيري وكاتب الأغاني العرض الرئيسي.

ويستضيف مسرح دبي أوبرا، مهرجان دبي للكوميديا 2024 من 12 حتى 21 أبريل، ليتيح للجمهور قضاء أوقات ممتعة وسط أجواء من الضحك والتسلية.

وتشهد دورة هذا العام مشاركة مجموعة من أبرز نجوم الكوميديا، بما فيهم الفنان الأمريكي كريس ديستيفانو، والمغربي الفرنسي جاد المالح، والفلسطيني الأمريكي عامر زهر، بالإضافة إلى الزوجين المحبوبين سبنسر وفوغ، والفنان الهندي أنوبهاف سينغ باسي، والفنانين البريطانيين مو جيليجان، وفرانك سكينر وآل موراي. كما كشف مهرجان دبي للكوميديا، عن استضافة مجموعة جديدة من نجوم الكوميديا. وتضم القائمة كلاً من ألفريد أدريان، ورياض موسى الشهيرين، إلى جانب مجموعة كوميدية إماراتية، وعرضين لفرقة لـ «بالمصري».

ويستضيف مسرح ذا أجندا محمد رمضان، 12 أبريل، حيث يؤدي الفنان المصري مجموعة من أغانيه الشهيرة التي تشمل «يا حبيبي»، و«تيك توك»، و«أنا البطل»، وغيرها الكثير.

ويعود الفنان سعد لمجرد، إلى دبي لتقديم حفل استثنائي على مسرح الواجهة البحرية في دبي فستيفال سيتي مول. ويُقام الحفل 12 أبريل بمشاركة منسق الأغاني اللبناني، دي جي رودج.

عروض عالمية

ويستضيف مسرح مدينة دبي للإعلام، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان إلرو إكس إكس إل في منطقة الشرق الأوسط، أحد أضخم مهرجانات الموسيقى الإيقاعية في العالم، 13 أبريل ليتيح للجمهور الاستمتاع بمجموعة من العروض العالمية المتنوعة، وسط الديكورات والأزياء المميزة والأجواء الاحتفالية الساحرة.

ويقدم النجمان الفلبينيان الشهيران سارة جيرونيمو، وبامبو، حفلاً موسيقياً مشتركاً 14 أبريل في كوكا كولا أرينا.

وتستضيف دبي لأول مرة عرضاً للفنان ذا كيد لاروي 19 أبريل، حيث يستعد لإبهار جمهوره بأجمل أغانيه على مسرح كوكا كولا أرينا، بمشاركة مغني الراب إيان ديور، والمغني وكاتب الأغاني كارل وولف.

وتحلو الأوقات على وقع أعذب الأغاني العربية للنجوم إليسا، وهيفاء وهبي، وسيف نبيل، في حفل فني مباشر 25 أبريل في كوكا كولا أرينا.

ويستعد النجم أريجيت سينغ الملقب بملك الغناء، لتقديم أروع أغاني بوليوود وموسيقى البوب المحبوبة 27 أبريل في كوكا كولا أرينا، حيث يستمتع الحضور بأغانيه الشهيرة، مثل كيساريا وسامجاوان وتوم كاي مايل، على مسرح جديد تم بناؤه خصيصاً لهذه المناسبة.

ويلمع نجوم فرقة الآر أند بي بويز تو مين الفائزة بجائزة جرامي، في حفل موسيقي رائع 28 أبريل في كوكا كولا أرينا.

وتضم الفرقة ناثان موريس، ومغنيي التينور وانيا موريس، وشون ستوكمان، الذين يمتعون المعجبين بمجموعة رائعة من أغانيهم الشهيرة، بما فيها الأغاني الكلاسيكية مثل موتونفيلي وإتس هارد تو ساي جود باي تو يستردي.

وينقل عرض ترافيسيا كولومبيا للموسيقى والرقص، الذي يُقام على مسرح زعبيل 28 أبريل، الجمهور إلى شوارع كولومبيا النابضة بالحياة في رحلة آسرة على مدى 90 دقيقة لاستكشاف جمال كولومبيا وتنوعها، وتسليط الضوء على تاريخها العريق من خلال الأزياء المذهلة والعروض الراقصة والفلكلورية.