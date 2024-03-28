مهرجان دبي للكوميديا يستضيف مجموعة جديدة من نجوم الكوميديا

المصدر: دبي – البيان

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كشف مهرجان دبي للكوميديا عن استضافة مجموعة جديدة من أطرف نجوم الكوميديا الذين من المقرر أن ينضموا للنجوم المشاركين في دورة هذا العام، ما يَعد بمزيد من التشويق والمرح. وتضم قائمة النجوم الجديدة كلاً من ألفريد أدريان ورياض موسى الشهيرين، إلى جانب مجموعة كوميدية إماراتية، وعرضين لفرقة بالمصري. ويُقام المهرجان على مدار 10 أيام من الضحك والمرح المتواصلين من 12 إلى 20 أبريل 2024 في إمارة دبي وفي العديد من الأماكن الأخرى في دبي بما فيها سينما روكسي ودبي هيلز مول ودبي اوبرا.



«أنفت اند فورتي»

ويعتلي الممثل الكوميدي الجنوب إفريقي الصاخب، ألفريد أدريان، خشبة مسرح سينما روكسي في دبي هيلز مول يوم الجمعة، 19 أبريل لأداء عرضه الجانبي «أنفت اند فورتي». ويتميز أدريان بأدائه الإرتجالي المميز على المسرح، ينقل لنا من خلاله تجاربه اليومية كرجل في منتصف العمر، متزوج وله أطفال، يقدم هذا العرض من شركة «بلو بلود» بالتعاون مع «هايبراما» و«ليكر شوب».

ويطل النجم الكوميدي والممثل والطبيب الجنوب أفريقي الشهير رياض موسى على مسرح سينما روكسي في دبي هيلز مول يوم السبت 20 أبريل. واشتهر موسى في بداية مسيرته بتقديم العروض الكوميدية الارتجالية في جامعة كيب تاون، ليتناول بعدها القضايا الحساسة، مثل الصور النمطية المتعلقة بالإسلام والتمييز العنصري، بأسلوب فكاهي فريد. ويتمتع موسى بخبرة واسعة ومتنوعة تشمل العديد من المواضيع بما فيها مغامراته كأب لأربعة أطفال وزوج وفنان.



نسخة إنجليزية

يحظى الحضور بفرصة مميزة للاستمتاع بعرض غني بالفكاهة والكوميديا ذات الطابع الإماراتي، حيث يستضيف مسرح سينما روكسي «العرض الإماراتي» في دبي هيلز مول يوم السبت 20 أبريل. وتشارك في العرض مجموعة من المواهب المحلية من دولة الإمارات، لتقدم أوقاتاً مليئة بالفكاهة المميزة الممزوجة بالطابع الثقافي العريق.

وتشمل قائمة المشاركين في العرض عبد الله الأنصاري، المعروف باسم «أستاذ تحريك الدمى الإماراتي»؛ وعلي صالح عوض، الفنان الكوميدي المميز الذي يتناول المواضيع الحساسة بطريقته الخاصة؛ وعبد الله القصاب، أخصائي علم النفس الذي توجه إلى عالم الكوميديا؛ بالإضافة إلى سيف المهيري وعبيد علي عبيد، الفنانان المحليان اللذان يتمتعان بقدرة على تحويل أي موقف إلى حكاية مضحكة.



«بالمصري»

يعود بالمصري، العرض الكوميدي الأول من نوعه في مصر، إلى مهرجان دبي للكوميديا هذا العام ليقدم أجواء عائلية ممتعة للجميع، حيث يُقام عرضه الأول في سينما روكسي في دبي هيلز مول يوم الخميس 18 أبريل في الساعة 9:30 ليلاً.

ويجمع العرض الكوميدي المصري نخبةً من نجوم ونجمات الكوميديا المصرية لتقديم أمسية رائعة من المتعة والترفيه والكوميديا، بمن فيهم الكوميدي المضحك من الإسكندرية أحمد الحريدي، وهو كوميدي يدمج غناء الراب في عرضه؛ والموهوبة سريعة البديهة برناديت التي ستقدم عرضاً غنياً بالفكاهة والذكاء الحاد؛ والفنانة الكوميدية المحبوبة ريم نبيل، التي ستضفي على الأمسية أجواء من الضحك المتواصل؛ إضافة إلى المتخصص في التفاعل كوميدياً مع الجمهور وليد خيري.

ويُقام العرض الثاني من «بالمصري» مرةً جديدة في سينما روكسي في دبي هيلز مول يوم الجمعة 19 أبريل الساعة 6:30 مساءً، ويقدم مجموعة جديدة من ألمع الكوميديين الاستثنائيين، بمن فيهم علا رشدي، الممثلة والكوميدية الموهوبة؛ ومحمود كنافة، الوجه الأشهر من مسلسل بالطو؛ وإسلام أمين، الكوميدي الذي يحظى بشعبية متزايدة منذ عام 2014؛ وشهاب العشري، أيقونة الكوميديا الذي بدأ مسيرته في سن 16؛ وهاشم الجارحي، الذي يمتلك أكثر من 15 عاماً من الخبرة في مجال الكوميديا.