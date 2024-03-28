رحيل الفنان الأمريكي ريتشارد سيرا

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

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توفي الفنان الأمريكي ريتشارد سيرا، أحد أبرز رموز الفن المعاصر وصاحب أعمال ضخمة مصنوعة من ألواح فولاذية، الثلاثاء، عن 85 عاماً، وفق ما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن محاميه.

وتوفي سيرا في منزله بولاية نيويورك إثر إصابته بالتهاب رئوي، بحسب الصحيفة الأمريكية. عُرضت أعمال ريتشارد سيرا في أنحاء مختلفة حول العالم، وقدّم أعمالاً ضخمة دائرية الشكل. وُلد سيرا في سان فرانسيسكو، وتابع علومه في باريس ثم استقر في ستينيات القرن العشرين في نيويورك. وفي نهاية ذلك العقد، كشف عن عمل تأسيسي بعنوان «دعامة طن واحد (بيت من ورق)»، وهو عبارة عن أربع لوحات من الرصاص.