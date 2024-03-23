فنانة إيطالية تبث الحياة في حدائق عصر النهضة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبث الفنانة الإيطالية شيارا كاموني، في معرضها، الحياة في حدائق عصر النهضة المتأخرة، والمدرجات القديمة في إيطاليا، عبر استخدام الأواني الفخارية القديمة المختصة بتخزين المواد الغذائية قديماً، والمزهريات المزخرفة العتيقة، والطين والرماد، والأعشاب والزهور البرية، وفق ما ذكر موقع «الشرق نيوز».

في معرض الفنانة شيارا كاموني «اتصلوا واجتمعوا»، الذي يقام في «بيريللي هانجار بيكوكا» في ميلانو، تمزج الفنانة المواد العضوية الغنية مع السيراميك الملموس، وتتميز أعمالها باستخدام الأشياء التي تنتمي إلى العالم المنزلي أو المواد العضوية.

عناية

وتجمع منحوتاتها المشغولة بعناية بين التصميم المنزلي والعالم الطبيعي، حيث تلتقي الزهور النابضة بالحياة والنباتات الملونة، والأشكال المجسمة في تركيبات حيوية، يتم إنشاؤها من خلال مواد تجمعها من الحقول والأنهار الإيطالية.

كيارا كاموني، تعيش وتعمل في سيرافيزا، إيطاليا، هي واحدة من أهم الفنانين الإيطاليين من أبناء جيلها. تمتد ممارستها الفنية من الرسم إلى المطبوعات النباتية، ومن الفيديو إلى النحت، مع اهتمام خاص بالسيراميك.

وتتعاون كاموني مع الطبيعة على نطاق واسع، ومع الأصدقاء وأفراد العائلة، الذين يشاركون في ورش العمل الإبداعية، ما يجعل أعمالها بمثابة هندسة معمارية جماعية متكاملة، مستوحاة من البستنة الإيطالية المتأخرة والعصرية.