جنازة الموسيقار حلمي بكر.. الأسرة لم تستقر على الموعد

المصدر: البيان

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توفي الموسيقار حلمي بكر مساء الجمعة، بعد رحلة معاناة مع المرض عن عمر يناهز 86 عاماً.

وبحسب مواقع مصرية قررت أسرة الموسيقار الراحل، تأجيل جنازته، حيث كان من المقرر أن يصل نجله هشام إلى القاهرة من أمريكا الساعة الرابعة بعد العصر، ولكن تأجل وصوله إلى الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، ولم تستقر الأسرة على موعد الجنازة حتى الآن.

وكانت الحالة الصحية لحلمي بكر، قد تدهورت خلال الأشهر الثلاثة الماضية وتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات قبل أن يكمل العلاج بالمنزل.

وقدم حلمي بكر العديد من الألحان لكبار المطربين المصريين والعرب، ومنهم ليلى مراد، وردة الجزائرية، نجاة، محمد الحلو، ميادة الحناوى، أصالة، مدحت صالح، على الحجار، ولحن أوبريت الحلم العربى. وقدم بكر أكثر من 1500 لحن موسيقى مع كبار المطربين والمطربات فى العالم العربى، و 1000 أغنية، كما قدم نحو 48 لحنا لمسرحية غنائية أشهرها سيدتي الجميلة، وموسيقى في الحي الشرقي، وحودايت.