قبل دفن جثمان نجلها.. وفاة والدة الفنان اللبناني فادي إبراهيم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفيت أمس والدة الفنان اللبناني فادي إبراهيم، وذلك بعد يومين من رحيله، وقبل دفن جثمانه، حيث من المقرر أن يدفن اليوم الخميس، وذكر عدد من الصحف اللبنانية أن أسرة الفنان الراحل تدرس دفن جثمان والدته والتي معه في نفس اليوم.

وغيب الموت صباح يوم الاثنين الماضي الفنان فادي ابراهيم عن 67 عاماً، بعد صراع مع المرض، تاركاً وراءه مسيرة فنية استمرت أكثر من أربعة عقود طبعت أدواره خلالها ذاكرة المشاهدين في لبنان والعالم العربي.

وشغلت صحة ابراهيم في الأسابيع الأخيرة الأوساط الفنية وشبكات التواصل الاجتماعي بعد بتر ساقه نتيجة لمضاعفات إصابته بداء السكري، ونشأت موجة تعاطف شعبية وفنية واسعة معه، تجلّت في إقبال كبير على المساهمة في حملة لجمع التبرعات أطلقتها نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان لإكمال علاجه المكلف.

ووُصف ابراهيم المولود عام 1956 لأب لبناني وأم استرالية، بأنه من أكثر الممثلين العرب وسامة، وقد لُقّب بـ"دون جوان الشاشة الفضية".

بدأ فادي ابراهيم مسيرته التلفزيونية في ثمانينات القرن العشرين، حين تعرّف عليه الجمهور خصوصاً من خلال مشاركته في مسلسلات وإعلانات حققت انتشاراً كبيراً.

لكنّ المحطة الأبرز في مسيرته كانت من خلال مسلسل "العاصفة تهب مرتين" الذي شكّل علامة فارقة في الدراما اللبنانية في منتصف التسعينات وامتد على أكثر من 170 حلقة. ولا تزال شخصيته "نادر صباغ"، والثنائية التي شكّلها مع الممثلة رولا حمادة بشخصية "جمال سالم" في هذا العمل راسخة في أذهان المشاهدين. وقد تكرّرت هذه الثنائية في مسلسل "نساء في العاصفة" أواخر التسعينات.

ويزخر رصيد فادي ابراهيم خلال العقود الأربعة الماضية بمشاركات تمثيلية كثيرة في مسلسلات لبنانية أو عربية مشتركة، بينها "كل الحب كل الغرام"، و"بين بيروت ودبي"، و"ثورة الفلاحين"، وصولاً إلى "للموت 2" أخيراً.

وإلى جانب التمثيل، عمل فادي ابراهيم مترجماً لأفلام وثائقية عبر تلفزيون لبنان الرسمي، كما مارس مهنة الماكياج الفني للأعمال التلفزيونية.