مصر.. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بقتل المسؤول العسكري اليمني

المصدر: البيان

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أمرت النيابة العامة في مصر بإحالة 5 مصريين إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لمدير دائرة التصنيع الحربي في الجيش اليمني، اللواء حسن العبيدي، وحملت القضية رقم 3854 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور.

وكانت النيابة العامة تلقت يوم 18 فبراير الجاري إخطارًا بالعثور على جثمان مسؤول عسكري يمني مقتولاً داخل شقته بالجيزة، وبادرت بالانتقال إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء الجريمة سيدتين ورجلين بدافع السرقة، وتمكنت الشرطة من ضبط الأربعة، وقالت إنهم اعترفوا بالجريمة، ودلوا على مكان المسروقات التي كانت بصحبة سيدة ثالثة، وتبين أنها على معرفة بالجريمة.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة عثرت على جثة مدير دائرة التصنيع الحربي في الجيش اليمني، اللواء حسن بن جلال العبيدي، مقيدًا من الأيدى والأرجل ومشنوقا، في شقته بأحد الشوارع المتفرعة من شارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور.