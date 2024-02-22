وفاة أنطوان ملتقى أحد رواد المسرح اللبناني عن 91 عاماً

المصدر: أ ف ب

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توفي، أمس، عن عمر يناهز 91 عاماً، المسرحيّ أنطوان ملتقى، أحد عمالقة الخشبة اللبنانية، الذي عُرف باقتباسه أو ترجمته مع زوجته عدداً من أبرز الأعمال العالمية، واشتهر شعبياً بدوره في المسلسل التلفزيوني «عشرة عبيد زغار» في منتصف سبعينيات القرن العشرين.

وقال جيلبير ملتقى، مساء أمس، إن والده أنطوان «توفي خلال نومه بعد ظهر اليوم (أمس) في منزله».

وأوضح أنه «لم يكن يعاني أي مشكلة صحية، لكنّ وضعه تراجع في الآونة الأخيرة من جرّاء تقدمه في السن، إذ بلغ 91 عاماً، وأصيب قبل مدة بالتهاب».

وقال نقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون السابق، الكاتب والممثل جان قسيس، إن ملتقى وزوجته لطيفة «شكّلا معاً منذ أواخر الخمسينيات ثنائياً فريداً أضاف إلى الحركة المسرحية اللبنانية زخماً وحيوية مميزين».

وارتبطت مسيرتا الزوجين، وتوالت أعمالهما المشتركة، وأدَّيا أدوراً تأسيسية مهمة في المسرح اللبناني.

وذكّر قسيس أن «البدايات المسرحية لأنطوان ولطيفة كانت مع منير أبو دبس الذي حمل إلى لبنان من فرنسا طلائع المسرح الحديث»، إذ أسسا معه عام 1960 معهد التمثيل الحديث.

لكنّ الزوجين «استقلا لاحقاً ليؤسسا حلقة المسرح اللبناني»، بحسب قسيس. وانبثق عن هذه الحلقة عام 1967 محترف المسرح الاختباري «الذي استقطب الكثيرين من عشاق المسرح وطلاب التمثيل وقدمت فرقته أعمالاً عدة».

وشارك الزوجان في إطلاق أول مهرجان للمسرح في لبنان في بلدة راشانا في شمال البلاد.