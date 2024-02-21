فرقة «ملوك الغجر» تحيي حفلاً فنياً في دبي السبت المقبل

المصدر: دبي - البيان

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يحيي نجوم فرقة «ملوك الغجر» Gipsy Kings الرائدة في الموسيقى الغجرية والرومبا الكاتالانية، في دبي السبت المقبل، حفلاً فنياً فريداً عامراً بالنغمات والألحان، في «نادي الإمارات للجولف».

سيؤدي قائد الفرقة عازف الغيتار الشهير «تونينو بالياردو» خلال الحفل مجموعة من أشهر الأغنيات والألحان الغجرية والإيقاعية، فيما ستقدم الفرقة باقة من أروع أغانيها الشهيرة، التي لاقت إعجاب عشاق الموسيقى في العالم، وأصبحت جزءاً من الذاكرة.

وستقدم الفرقة التي تتميز بأسلوبها الفريد، وبيع لها أكثر من 18 مليون ألبوم حول العالم، الكثير من الألحان ذات الطابع الغجري، والممزوجة بنغمات الفلامنكو التقليدية وموسيقى البوب والموسيقى اللاتينيية، كما ستؤدي أجمل أغنياتها، مثل Bamboleo و Volare وDjobi Djoba، وغيرها الكثير.

تجدر الإشارة إلى أن «ملوك الغجر» فرقة موسيقية أساسها من بلدية آرل ومونبلييه في جنوب فرنسا، يؤدون أغاني الفلامنكو بلهجة أندلسية إسبانية.