نقل المغنية البيروفية الشهيرة سوزانا باكا إلى المستشفى بحال خطرة

المصدر: ا ف ب

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أُدخلت إلى قسم العناية المركزة في أحد مستشفيات ليما المغنية البيروفية الشهيرة سوزانا باكا، الحائزة ثلاث جوائز غرامي اللاتينية والتي كانت وزيرة للثقافة، على ما أفادت عائلتها الجمعة.

وقال زوجها ريكاردو بيريرا عبر انستغرام إنّ "سوزانيتا في حالة حساسة جداً، وهي في وحدة العناية المركزة بمستشفى إدغاردو ريباغلياتي، حيث يبذل الطاقم الطبي كل ما في وسعه لشفائها".

وأضاف أن المغنية البالغة 79 عاما "تعاني من التقدّم في السنّ وأمراض جديدة غير متوقعة"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وكان ألبومها الأخير "إبيفانياس" رُشّح في فئة "أفضل ألبوم موسيقي عالمي" في جوائز غرامي الأمريكية التي وُزّعت خلال هذا الشهر.

وتحظى باكا بشعبية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وفازت بثلاث جوائز غرامي لاتينية التي تكافئ أفضل الألبومات والفنانين من أمريكا اللاتينية، إذ نالت جائزتين في فئة "أفضل ألبوم موسيقى شعبية" عام 2002 مع ألبوم "لامينتو نيغرو" وعام 2020 مع ألبوم "أ كابيلا". أما الجائزة الثالثة فنالتها عام 2011 عن أغنية "لاتينو أمريكا" التي تعاونت فيها مع فرقة "Calle 13".

وشغلت منصب وزيرة الثقافة في بيرو عام 2011، وأصبحت بذلك أول شخص من أصل أفريقي يُعيّن في منصب وزاري.