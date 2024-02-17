باد باني وزندايا بين رؤساء حفلة «ميت غالا»

المصدر: نيويورك - أ ف ب

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سيكون نجم الراب اللاتيني المغني البورتوريكي باد باني، والممثلة زندايا ضمن رؤساء حفلة متحف متروبوليتان، التي تجمع في 6 مايو المقبل في نيويورك عدداً من أبرز المشاهير مرتدين آخر صيحات الموضة، على ما أعلن المتحف، أول من أمس.

وسيتشارك النجمان الرئاسة مع المغنية والممثلة جنيفر لوبيز، والممثل الأسترالي كريس هيمسوورث الشهير بدور «ثور» في أفلام عالم مارفل. وكما في كل عام، يرافق الرؤساء الأربعة المشاركين صحافية الموضة الشهيرة رئيسة تحرير مجلة «فوغ» آنا وينتور على الدرج المؤدي إلى متحف متروبوليتان عند جادة «فيفث أفنيو» في مانهاتن. ويحظى باد باني بأكبر نسبة استماع في العالم على منصة البث التدفقي «سبوتيفاي» بعد النجمة تايلور سويفت، بفضل ألبومَيه «أون فيرانو سين تي» الصادران عام 2022.

أما زندايا التي برزت عبر «ديزني تشانل»، فأصبحت نجمة بفضل دورها في مسلسل «إيفوريا» عبر «إتش بي أو» الذي يتناول ما تشهده حياة المراهقين من صدمات وعلاقات رومانسية.

وتشكّل حفلة «ميت غالا»، التي تعد عرضاً للمشاهير وأمسية اجتماعية وخيرية، المصدر الرئيسي لتمويل قسم الأزياء في المتحف (معهد «ذي كوستيوم إنستيتيوت»). وأشار متحف متروبوليتان في بيان إلى أن الحفلة جمعت «حتى الآن» 223,5 مليون دولار لهذا القسم «منذ أن تولت إدارتها آنا وينتور».