أحمد سعد يتبرع بـ50 ألف دولار من إيرادات حفلاته الخارجية لصالح الاقتصاد المصري

المصدر: البيان

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قرر الفنان أحمد سعد التبرع بـ50 ألف دولار من إيرادات حفلاته الغنائية التى يحييها خارج مصر، لصالح الاقتصاد المصري، وذلك لأن مصر تمر بمشكلة اقتصادية حسب قوله.

ونشر سعد في حسابه على موقع "إنستغرام" قائلاً: "طبعا إحساسي بأن مصر تمر بمشكلة اقتصادية، أصبح حاليا هذا الأمر يتعبني ويؤرقني بشكل كبير، ولطالما فكرت ما الذي باستطاعتي أن أقوم به لذلك، بصراحة شعرت أنه يجب علي أن أقوم بشيء، وقررت أن أتبرع من أجري الذي أتقاضاه من خارج مصر بالدولار، بمبلغ 50 ألف دولار للاقتصاد في بلدي، وهذا أقل ما يمكنني أن أقوم به، ولم يوجهني أحد أو يقول لي شيئا بهذا الخصوص، هذا الأمر نابع مني حتى أنني لا أعرف كيف أتصرف بهم".

وتابع أحمد سعد: "ولكن هذا أمر أقوم به لأشعر بأنني قمت بعمل جيد لحبيبتي وبلدي مصر، وأي شخص سيفعل ما قمت به سيشعر بأنه جيد وبلده ستشعر فيه وتقدره".

وختم: "وربنا يعدي كل حاجة وحشة ونقابل كل حاجة حلوة".

وكان رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة قد اقترح إصدار قانون يتعلق بإلزام المصريين فى الخارج بتحويل نسبة من دخلهم الشهري لمصر بالدولار، وترد إلى أسرهم بالجنيه المصري، كانت قد أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري.