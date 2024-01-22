إحالة المطربة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة الجنائية

المصدر: البيان

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أحالت النيابة العامة المصرية، أمس، المطربة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة الجنائية.

وأوضحت النيابة أنها قررت إحالة شيرين إلى محكمة الجنح بتهمة السب والقذف، وذلك بسبب خلافها مع المنتج الفني محمد الشاعر، في حين حددت محكمة جنح 6 أكتوبر أولى جلسات المحاكمة في 3 فبراير المقبل، وفقاً لما نشره موقع «المصري اليوم» الإخباري.

وكشفت أوراق الدعوى، التي تقدَّم بها صبحي جمال، محامي المنتج، أن المطربة شهَّرت بموكله، وتعدت عليه بالسب والقذف خلال مؤتمر صحفي.

وقال جمال إن النيابة المختصة فتحت تحقيقاً قضائياً في الواقعة، واستمعت خلاله إلى أقوال موكله، وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية، مؤكداً أن التحقيق انتهى إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن النيابة طلبت تقرير جهاز الأمن السيبراني الذي انتهى إلى صحة وسلامة الفيديو محل الاتهام، لافتاً إلى أنها استدعت شيرين لمواجهتها بتلك التقارير وتحريات المباحث الجنائية، إلا أنها امتنعت عن الحضور بسبب إصابتها بكورونا.

من جهته، أكد ياسر قنطوش، محامي شيرين عبد الوهاب، أنه يتابع مستجدات القضية باهتمام، قائلاً: «أتابع هذه القضية، ونحن على علم بها، وردّنا عليه سيكون في الجلسة».

يُذكر أن مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية كانت قد تلقت بلاغاً من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه شيرين عبد الوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير خلال مؤتمر صحفي مصوَّر ومنشور في مواقع التواصل الاجتماعي.