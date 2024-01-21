القبض على رجل حاول دخول منزل تايلور سويفت

المصدر: د ب ا

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ألقت الشرطة في مدينة نيويورك الأمريكية القبض على رجل شوهد وهو يحاول دخول منزل المغنية تايلور سويفت في حي ترايبيكا يوم السبت.

وقالت مصادر في إنفاذ القانون لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية إن الشرطة في الدائرة الأولى بإدارة شرطة نيويورك، التي استجابت لاتصال من شارع فرانكلين عبر خط الطوارئ "911"، أبلغت أن المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن هويته، حاول دخول منزل سويفت.

وذكرت مصادر الشرطة أنه بعد التحقق من السجلات، قام رجال الشرطة باعتقال الرجل لعدم استجابته لأمر استدعاء صادر في بروكلين في 2017 بسبب السلوك غير المنضبط.

وكان من غير الواضح حتى ليل السبت ما إذا كان الرجل سيواجه الاتهام بمحاولة دخول منزل سويفت.

يشار إلى أن المعجبين والمتعقبين لديهم سجل طويل في محاولة الوصول إلى سويفت في منزلها في مانهاتن.

وواجهت سويفت أيضا مشكلات مع المتعقبين الذين حاولوا الوصول إلى ممتلكاتها الأخرى في الماضي، بما في ذلك منزلها في بفرلي هيلز وقصرها في رود آيلاند.