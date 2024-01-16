طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي رسمياً

المصدر: البيان

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أعلنت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، انفصالها رسمياً عن زوجها الفنان أحمد العوضي بعد زواج استمر حوالي الـ3 سنوات.

وجاء إعلان الفنانة طلاقها الرسمي بمنشور عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، كتبت فيه: «تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام التقدير».

وكان أحمد العوضي قد عرض له مؤخراً في دور العرض أول بطولة مطلقة له في السينما، بفيلم «الإسكندراني»، من إخراج المخرج خالد يوسف.

وقبل 44 دقيقة من إعلان الفنانة انفصالها عن زوجها، نشر العوضي تهنئة لزوجته بعيد ميلادها، دون أي إشارة للطلاق بينهما.

وكانت العديد من الشائعات قد ترددت في الفترة الأخيرة حول انفصالهما، إلا أنهما نفيا ذلك في أكثر من مناسبة، وظهرا معاً في البرامج التلفزيونية، كما ظهرت معه ياسمين في العرض الخاص لفيلمه الجديد «الإسكندراني»، في محاولة لنفي حدوث أزمة بينهما.