الفنان بيومي فؤاد يظهر بجهاز تنفس صناعي (فيديو)

المصدر: البيان

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أثار مقطع فيديو للفنان المصري بيومي فؤاد في أحد المستشفيات قلقاً بالغاً لدى جمهوره ومحبيه خلال الساعات الماضية.

وظهر فؤاد برفقة نجله محمد، في المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، وهما يلبسان قناعي جهاز تنفس صناعي.

وكان المخرج الشاب محمد بيومي قد نشر الفيديو عبر حسابه في «إنستغرام»، موضحاً أنهما نُقلا إلى المستشفى بعد تعرضهما لوعكة صحية شديدة، ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى.

يُذكر أن بيومي فؤاد يشارك في عدد من الأفلام التي تعرض حالياً في دور السينما، هي: «الإسكندراني»، و«أنا وابن خالتي»، و«الحريفة»، و«كارت شحن».